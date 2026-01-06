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Регион
Опубликовано 6 января, 15:59

Президент Туадера заявил, что боевикам не удалось сорвать выборы в ЦАР

Фостен-Арканж Туадера. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Фостен-Арканж Туадера. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Боевикам не удалось сорвать выборы президента в Центральноафриканской республике (ЦАР), заявил действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Хотя, без инцидентов не обошлось.

«Единственным исключением стал инцидент, произошедший на крайнем юго-востоке страны, в Бунти, где бандиты попытались сорвать выборы, но в остальном все прошло как задумано, и наш план по обеспечению безопасности выборов был успешно реализован», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам президента, в случае победы на выборах он будет работать над укреплением стабильности в стране и бороться с коррупцией. В республике разработали Национальный план развития на 2024–2028 годы, который будет ориентиром властей.

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Матвей Константинов
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