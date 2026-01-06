Президент Туадера заявил, что боевикам не удалось сорвать выборы в ЦАР

Боевикам не удалось сорвать выборы президента в Центральноафриканской республике (ЦАР), заявил действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Хотя, без инцидентов не обошлось.

«Единственным исключением стал инцидент, произошедший на крайнем юго-востоке страны, в Бунти, где бандиты попытались сорвать выборы, но в остальном все прошло как задумано, и наш план по обеспечению безопасности выборов был успешно реализован», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам президента, в случае победы на выборах он будет работать над укреплением стабильности в стране и бороться с коррупцией. В республике разработали Национальный план развития на 2024–2028 годы, который будет ориентиром властей.

Ранее российские военные специалисты, работающие в ЦАР, уничтожили две базы боевиков. Известно, что они собирались дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.