За атаку украинских беспилотников по Твери последует жёсткий и массированный ответный удар по объектам ОПК Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, подчеркнув, что в этот раз России стоит применить новые виды вооружений.

«Пусть готовятся к тяжёлым последствиям. Смысла нет вести переговоры с террористическим режимом Украины. Надо нормально усиливать военные действия, и тогда сразу начнутся переговоры. Кстати, нужно применять уже новые виды вооружения, тогда они как-то ласковее становятся», — подчеркнул парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник напомнил, что в прошлое Рождество временное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным, привело лишь к усилению обстрелов российских городов. Это доказывает бессмысленность переговоров с террористическим киевским режимом, и теперь ответ должен быть военным, подчеркнул собеседник издания.

Напомним, что минувшей ночью средства ПВО отразили налёт украинских БПЛА на Тверь. В городе были слышны несколько взрывов, а позже произошёл взрыв в жилой многоэтажке, за ним последовал пожар. Первоначальной версией случившегося было падение обломков сбитого беспилотника, однако экспертиза установила, что причиной стал взрыв бытового газа, при котором погиб один человек.