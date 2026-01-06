Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 января, 19:10

Депутат Колесник призвал применить против Украины новые виды вооружений за атаку на Тверь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За атаку украинских беспилотников по Твери последует жёсткий и массированный ответный удар по объектам ОПК Украины. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, подчеркнув, что в этот раз России стоит применить новые виды вооружений.

«Пусть готовятся к тяжёлым последствиям. Смысла нет вести переговоры с террористическим режимом Украины. Надо нормально усиливать военные действия, и тогда сразу начнутся переговоры. Кстати, нужно применять уже новые виды вооружения, тогда они как-то ласковее становятся», — подчеркнул парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник напомнил, что в прошлое Рождество временное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным, привело лишь к усилению обстрелов российских городов. Это доказывает бессмысленность переговоров с террористическим киевским режимом, и теперь ответ должен быть военным, подчеркнул собеседник издания.

За ночь силы ПВО сбили 129 украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО сбили 129 украинских беспилотников над регионами России

Напомним, что минувшей ночью средства ПВО отразили налёт украинских БПЛА на Тверь. В городе были слышны несколько взрывов, а позже произошёл взрыв в жилой многоэтажке, за ним последовал пожар. Первоначальной версией случившегося было падение обломков сбитого беспилотника, однако экспертиза установила, что причиной стал взрыв бытового газа, при котором погиб один человек.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar