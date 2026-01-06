Макрон назвал численность ВСУ после окончания украинского конфликта

Численность ВСУ после окончания украинского конфликта достигнет 800 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Исходя из формата добровольческой армии численностью 800 000 военнослужащих, мы спланировали подготовку, боеспособность и все необходимые ресурсы для этой армии», — сказал французский лидер.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.