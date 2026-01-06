Уиткофф: США ожидают компромисса по территориальному вопросу на Украине
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Соединённые Штаты продолжают стремиться к достижению компромиссного решения территориальных вопросов в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил Стивен Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине, после парижской встречи «коалиции желающих».
«Надеюсь, мы сможем прийти к определённому компромиссу по этому вопросу», — сказал Уиткофф, уточнив, что окончательных решений ещё нет и обсуждение вопросов территорий будет продолжено.
При этом Джаред Кушнер, зять президента США и бизнесмен, сообщил, что западные государства и Украина достигли значительного прогресса в согласовании условий гарантий безопасности для Киева. Тем не менее, он подчеркнул, что это не гарантирует автоматического наступления мира.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
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