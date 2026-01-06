Уиткофф: США ожидают компромисса по территориальному вопросу на Украине

Соединённые Штаты продолжают стремиться к достижению компромиссного решения территориальных вопросов в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил Стивен Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине, после парижской встречи «коалиции желающих».



«Надеюсь, мы сможем прийти к определённому компромиссу по этому вопросу», — сказал Уиткофф, уточнив, что окончательных решений ещё нет и обсуждение вопросов территорий будет продолжено.

При этом Джаред Кушнер, зять президента США и бизнесмен, сообщил, что западные государства и Украина достигли значительного прогресса в согласовании условий гарантий безопасности для Киева. Тем не менее, он подчеркнул, что это не гарантирует автоматического наступления мира.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.