ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 января, 20:43

Уиткофф: США ожидают компромисса по территориальному вопросу на Украине

Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Michael Kappeler

Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Michael Kappeler

Соединённые Штаты продолжают стремиться к достижению компромиссного решения территориальных вопросов в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил Стивен Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине, после парижской встречи «коалиции желающих».

«Надеюсь, мы сможем прийти к определённому компромиссу по этому вопросу», — сказал Уиткофф, уточнив, что окончательных решений ещё нет и обсуждение вопросов территорий будет продолжено.

При этом Джаред Кушнер, зять президента США и бизнесмен, сообщил, что западные государства и Украина достигли значительного прогресса в согласовании условий гарантий безопасности для Киева. Тем не менее, он подчеркнул, что это не гарантирует автоматического наступления мира.
Британия и Франция построят военные базы по всей Украине, заявил Стармер
Британия и Франция построят военные базы по всей Украине, заявил Стармер

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar