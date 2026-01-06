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Опубликовано 6 января, 20:55

Стармер: Британия готова участвовать в миссии США по контролю за перемирием на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Британия готова участвовать в американской миссии по контролю за перемирием на Украине после завершения конфликта. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже.

«Вместе с нашими союзниками мы также согласовали значительные дальнейшие шаги: США будут осуществлять мониторинг и верификацию любого режима прекращения огня, во-вторых, мы обеспечим долгосрочное снабжение вооружением для обороны Украины», — отметил Стармер.

Он также подчеркнул, что Британия намерена заключить юридически обязывающие договоренности, направленные на обеспечение поддержки Украины.

Британия и Франция построят военные базы по всей Украине, заявил Стармер
Британия и Франция построят военные базы по всей Украине, заявил Стармер

До этого сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

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Наталья Демьянова
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