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Опубликовано 7 января, 00:24

Гамбия содействует России в открытии посольства в Банжуле

Банжул. Обложка © wikimedia / Soman

Банжул. Обложка © wikimedia / Soman

Гамбия предпринимает шаги для ускорения процесса открытия российского посольства в своей столице, Банжуле. Как заявил министр иностранных дел республики Серин Моду Нджье, правительство содействует скорейшему учреждению дипломатической миссии России, что станет ответным шагом после открытия посольства Гамбии в Москве, пишет ТАСС.

Ранее, в июне, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии посольства в столице африканского государства. Дипломатические отношения между двумя странами имеют долгую историю: они были установлены между Гамбией и СССР 17 июля 1965 года

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Ранее сообщалось, что Ботсвана планирует в скором времени открыть своё посольство в Москве, предприняв для этого все необходимые шаги. Правительство с воодушевлением относится к данному стратегическому решению, основанному на долголетних и отличных отношениях с Россией.

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Артём Гапоненко
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