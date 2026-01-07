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Опубликовано 6 января, 21:40

Мерц заявил, что Киеву придётся идти на уступки ради мира

Обложка © ТАСС / IMAGO/Sven Simon

Обложка © ТАСС / IMAGO/Sven Simon

Для урегулирования конфликта Украине придётся идти на уступки. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Заставим ли мы замолчать оружие на Украине через шесть недель или через шесть месяцев, но мы неустанно работаем для достижения мира. При этом Украине, безусловно, придётся пойти на компромиссы», — сказал Мерц.

Что касается уступок, то канцлер Германии оставил этот вопрос без конкретики. Говоря о том, как добиться мира на Украине, Мерц признал, что "дипломатические учебники" здесь не помогут.

Мерц: Украина стоит на грани гуманитарной и энергетической катастрофы
Мерц: Украина стоит на грани гуманитарной и энергетической катастрофы

Вместе с тем Мерц также заявил о готовности ФРГ разместить войска на прилегающей к Украине территории НАТО после завершения конфликта. При этом Мерц уточнил, что окончательное решение относительно участия Германии в предоставлении гарантий безопасности Киеву будет принято на уровне правительства ФРГ и немецкого парламента (Бундестага).

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Наталья Демьянова
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