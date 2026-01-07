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Регион
Опубликовано 7 января, 01:19

«Должны страдать»: Бут рассказал об условиях в американской тюрьме, где держат похищенного Мадуро

Бут рассказал об условиях в американской тюрьме, где держат похищенного Мадуро

Обложка © X / mbaafraude

Обложка © X / mbaafraude

Известный российский общественный деятель Виктор Бут поделился своим опытом пребывания в американской тюрьме, где в настоящее время находится президент Венесуэлы Николас Мадуро. Бут провёл в заключении три месяца и отметил, что он находился на девятом этаже, в то время как Мадуро содержится на втором.

По мнению Бута, Мадуро, вероятно, размещен в отдельном блоке, что позволяет обеспечить ему необходимые условия и изоляцию. Он также добавил, что американские тюрьмы имеют унифицированные стандарты, включая одинаковое питание, которое состоит из типичных американских блюд, таких как гамбургеры. Однако Бут считает этот рацион не очень сытным и качественным.

«И это такая система, что вы должны страдать в американской тюрьме, поэтому, если хотите, что-то можете купить в тюремном магазине», — добавил бывший заключённый в беседе с kp.ru.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Два года спустя, в 2010-м, его экстрадировали в США по запросу американских властей. Бут, уроженец Таджикской ССР, обвинялся в подготовке к продаже ракет колумбийским повстанцам. В 2012 году он был приговор`н к 25 годам тюрьмы. Спустя десять лет, в 2022 году, Бут был освобождён в рамках обмена на американскую баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков. Оба фигуранта получили помилование перед обменом.

Напомним, что 3 января президент Николас Мадуро был захвачен американскими военными в Каракасе и вывезен в Соединённые Штаты. Ему предъявили обвинения в наркоторговле, а следующее заседание суда назначили на 17 марта. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. В то же время ряд западных средств массовой информации получил методические рекомендации по освещению действий американцев в Венесуэле.

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Наталья Демьянова
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