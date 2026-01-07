«Можете гордиться родителями»: Путин после рождественской службы обратился к детям участников СВО

Президент России Владимир Путин, выступая перед юными прихожанами рождественской службы в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца, подчеркнул, что дети участников СВО имеют полное основание испытывать гордость за своих родителей. Он провёл параллель с традиционным российским почитанием воинов, отметив, что эта гордость является заслуженной.

Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями. Видео © Life.ru

«Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Прежде всего хочу обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться своими отцами, своими мамами, как всегда в нашей стране, в России, гордились нашими воинами», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.