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Опубликовано 6 января, 22:36

«Можете гордиться родителями»: Путин после рождественской службы обратился к детям участников СВО

Путин после рождественской службы обратился к детям участников СВО

Президент России Владимир Путин, выступая перед юными прихожанами рождественской службы в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца, подчеркнул, что дети участников СВО имеют полное основание испытывать гордость за своих родителей. Он провёл параллель с традиционным российским почитанием воинов, отметив, что эта гордость является заслуженной.

Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями. Видео © Life.ru

«Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Прежде всего хочу обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться своими отцами, своими мамами, как всегда в нашей стране, в России, гордились нашими воинами», — сказал глава государства.

Путин поздравил с Рождеством православных христиан
Путин поздравил с Рождеством православных христиан

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.

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Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
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