Путин пожелал участникам СВО ангела-хранителя рядом

Президент России Владимир Путин, посетил рождественское богослужение в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца и поздравил с праздником военнослужащих — участников специальной военной операции и членов их семей, присутствовавших на службе. Обращаясь к ним, глава государства выразил благодарность за службу Отечеству.

Путин поздравил участников СВО и их семьи с Рождеством. Видео © Life.ru

В своей поздравительной речи Путин пожелал военным и их близким, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. Он также поздравил собравшихся с наступившим Новым годом.

«Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником!» — обратился глава государства к военнослужащим.

Ранее Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул, что этот светлый праздник несёт в себе добро, любовь и надежду, а также позволяет приобщиться к многовековым духовным традициям.