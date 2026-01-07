«Нет свободы выбора»: В США предрекли ответ России на атаку в Венесуэле

Экс-замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Чэс Фримен в беседе с Эндрю Наполитано на его YouTube-канале предположил, что недавняя американская операция против Венесуэлы может иметь серьёзные последствия для Украины, вплоть до потери доступа к Чёрному морю. По его мнению, Соединённые Штаты, подобно России на Украине, ограничивают свободу выбора Венесуэлы.



«У Венесуэлы <…> нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. <…> И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение её Россией доступа к Чёрному морю», — заявил Фримен.

Ранее сообщалось, что у администрации США отсутствует конкретный план действий в отношении Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро. По некоторым данным, никакой детальной программы дальнейших шагов не существует. Администрация намерена наблюдать за развитием событий в стране и принимать решения по мере необходимости.