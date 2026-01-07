США создадут систему из БПЛА для мониторинга соблюдения мира на Украине

США разрабатывают инновационную технологическую платформу для обеспечения мира на Украине. Об этом пишет газета Financial Times.

«Американские военные возглавят высокотехнологичный мониторинг линии прекращения огня на Украине, чтобы определить виновных в возможных нарушениях», — говорится в публикации.

Цель системы – оперативное выявление нарушений перемирия и идентификация виновных, благодаря интеграции дронов, датчиков и спутниковых данных. Внедрение этой системы рассматривается как возможный элемент мирного урегулирования, и американская сторона активно работает над её деталями с группой стран-партнеров, предполагая как своё лидирующее участие, так и привлечение других государств.

До этого сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.