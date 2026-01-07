ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 января, 00:33

США создадут систему из БПЛА для мониторинга соблюдения мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Varga Jozsef Zoltan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Varga Jozsef Zoltan

США разрабатывают инновационную технологическую платформу для обеспечения мира на Украине. Об этом пишет газета Financial Times.

«Американские военные возглавят высокотехнологичный мониторинг линии прекращения огня на Украине, чтобы определить виновных в возможных нарушениях», — говорится в публикации.

Цель системы – оперативное выявление нарушений перемирия и идентификация виновных, благодаря интеграции дронов, датчиков и спутниковых данных. Внедрение этой системы рассматривается как возможный элемент мирного урегулирования, и американская сторона активно работает над её деталями с группой стран-партнеров, предполагая как своё лидирующее участие, так и привлечение других государств.

Макрон: США будут осуществлять надзор за прекращением огня на Украине
Макрон: США будут осуществлять надзор за прекращением огня на Украине

До этого сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar