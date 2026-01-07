Европа хочет разместить войска НАТО на Украине под прикрытием США
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Европейские страны рассматривают возможность размещения войск НАТО на территории Украины после прекращения огня, однако готовы сделать этот шаг только при условии гарантий полной поддержки со стороны США. Об этом заявил в эфире одного из YouTube-каналов бывший британский дипломат Аластер Крук.
По его словам, европейские союзники хотят оказаться «лицом к лицу с русскими», но не решатся на развёртывание своих сил без чётких обязательств Вашингтона. Как пояснил Крук, европейцам необходимы гарантии, что в случае возникновения проблем США безоговорочно вмешаются и окажут поддержку в соответствии с механизмом коллективной обороны, предусмотренным пятой статьей Устава НАТО.
В то же время аналитик выразил сомнения в реализуемости этого плана, поскольку он противоречит текущей позиции американской администрации. Крук отметил, что США, вероятно, не захотят давать такие гарантии.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.
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