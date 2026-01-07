Европа хочет разместить войска НАТО на Украине под прикрытием США

Европейские страны рассматривают возможность размещения войск НАТО на территории Украины после прекращения огня, однако готовы сделать этот шаг только при условии гарантий полной поддержки со стороны США. Об этом заявил в эфире одного из YouTube-каналов бывший британский дипломат Аластер Крук.

По его словам, европейские союзники хотят оказаться «лицом к лицу с русскими», но не решатся на развёртывание своих сил без чётких обязательств Вашингтона. Как пояснил Крук, европейцам необходимы гарантии, что в случае возникновения проблем США безоговорочно вмешаются и окажут поддержку в соответствии с механизмом коллективной обороны, предусмотренным пятой статьей Устава НАТО.

В то же время аналитик выразил сомнения в реализуемости этого плана, поскольку он противоречит текущей позиции американской администрации. Крук отметил, что США, вероятно, не захотят давать такие гарантии.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.