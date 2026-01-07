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Опубликовано 7 января, 03:14

В США заявили, что встреча «коалиции желающих» лишь приблизила поражение Киева

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение на YouTube, что парижская встреча «коалиции желающих» стала продолжением европейских усилий по затягиванию и эскалации боевых действий на Украине. По его словам, это лишь приближает Киев к окончательному поражению.

«Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. Но вот что заложено изначально: Украина проиграет», — сказал он, добавив, что остаётся лишь гадать, как скоро случится финальный прорыв.

По мнению Дэвиса, западные лидеры осведомлены о надвигающемся ослаблении ВСУ и принимают эту ситуацию. Эксперт подчеркнул, что «те, кто занимает руководящие посты на Западе, в курсе кадровых и прочих трудностей, и их устраивает перспектива полного поражения Украины».

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Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.

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Наталья Демьянова
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