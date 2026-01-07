Назначение Кирилла Буданова* главой администрации украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствует о переходе Киева к новой, террористической фазе противостояния с Россией. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в интервью на YouTube-канале Рэйчел Блевинс.

Эксперт отметил, что Буданов* склонен к террористическим методам ведения боевых действий. Поскольку киевский режим терпит на поле боя всё более серьёзные поражения, его стратегия смещается в сторону «грязной войны». Назначение Буданова* на ключевой пост главы администрации аналитик расценивает как подтверждение этого курса.

Говоря о высоких позициях Буданова* в предвыборных опросах, Слебода предположил, что это объясняется не столько поддержкой его личности, сколько крайне низким рейтингом действующего главы режима. Он добавил, что если бы рядом с Зеленским в опросе стоял «слепой, глухой и немой осёл», украинский народ, по его мнению, тоже выбрал бы не экс-комика.

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