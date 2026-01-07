Премьер Чехии озвучил условие для продолжения поставок боеприпасов Киеву

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что поставки снарядов для ВСУ, финансируемые Западом через третьи страны, могут продолжаться. При этом он отметил, что чешский бюджет в этом участвовать не будет.

Бабиш также исключил отправку чешских солдат на Украину, подчеркнув, что финансирование осуществляется другими государствами. Информацию распространило агентство ČTK.

«Деньги из государственного бюджета чешское правительство давать не будет на [реализацию] инициативы по поставке боеприпасов для Украины, но она может продолжаться при условии, что её будут финансировать другие государства», — подчеркнул премьер.

Он также отметил значимость прошедшей встречи лидеров государств, входящих в «коалицию желающих». В мероприятии приняли участие представители 37 стран, при этом подавляющее большинство из них не намерены отправлять военнослужащих на Украину.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи «коалиции желающих» Киев, Париж и Лондон подписали декларацию по развёртыванию многонациональных сил в поддержку обороны Незалежной после завершения конфликта. Соответствующий документ был подписан Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Британии Киром Стармером.