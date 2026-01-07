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Опубликовано 7 января, 19:08

Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение шести месяцев. Об этом он сообщил во время выступления на открытии председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Зеленский подчеркнул, что понимает, что конфликт может закончиться в период председательства Кипра, которое продлится до 30 июня 2026 года. Он также упомянул, что переговоры с Европой и США достигли «нового рубежа», что свидетельствует о прогрессе в мирном урегулировании.

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Ранее сообщалось, что Украина ещё весной дала согласие на отказ от примерно 20% территории ради достижения мира. Такое заявление было сделано на переговорах с США в Эр-Рияде 11 марта.

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Оксана Попова
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