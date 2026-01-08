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Опубликовано 8 января, 10:27

В Госдуме готовят новые меры контроля за мигрантами

Госдума готовит новые поправки в миграционное законодательство, сообщила председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём канале в мессенджере Max. Инициативы направлены на усиление контроля за приезжими.

Главное изменение — срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев, приехавших больше чем на три месяца, сократят с 90 до 30 дней. При этом контроль станет строже: медорганизации будут напрямую сообщать в МВД о результатах осмотров, а в Роспотребнадзор — об обнаруженных инфекциях. Это позволит оперативно депортировать носителей опасных заболеваний.

За уклонение от медосмотра введут административную ответственность со штрафом, а суд сможет принять решение о выдворении. Также ужесточат уголовное наказание за подделку медицинских документов.

Как пояснил спикер Госдумы, эти меры направлены на повышение общественной безопасности в стране.

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Никита Никонов
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