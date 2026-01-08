Великобритания и Франция готовы направить на Украину военный контингент, но его численность окажется гораздо скромнее первоначальных планов. По данным The Times, после гипотетического мирного соглашения с Россией две страны могут развернуть в общей сложности до 15 тысяч военнослужащих.

Изначально Лондон рассматривал отправку 10 тысяч солдат в составе широкой коалиции из 64 тысяч военнослужащих, но позже в минобороны королевства признали эти расчёты нереалистичными. Согласно новым данным, британский контингент составит менее 7,5 тысячи человек. Источники издания считают, что даже общая цифра в 15 тысяч для двух стран выглядит оптимистично.

Задачами войск, согласно планам, станет обучение украинских сил и контроль за строительством объектов для хранения военного оборудования.

Решение было закреплено на саммите в Париже 6 января, где главарь киевского режима Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о развёртывании многонациональных сил после окончания конфликта.