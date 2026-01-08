ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 января, 08:42

Times узнала, сколько военных Британия и Франция реально могут отправить на Украину

Обложка © Nano Banana AI

Обложка © Nano Banana AI

Великобритания и Франция готовы направить на Украину военный контингент, но его численность окажется гораздо скромнее первоначальных планов. По данным The Times, после гипотетического мирного соглашения с Россией две страны могут развернуть в общей сложности до 15 тысяч военнослужащих.

Изначально Лондон рассматривал отправку 10 тысяч солдат в составе широкой коалиции из 64 тысяч военнослужащих, но позже в минобороны королевства признали эти расчёты нереалистичными. Согласно новым данным, британский контингент составит менее 7,5 тысячи человек. Источники издания считают, что даже общая цифра в 15 тысяч для двух стран выглядит оптимистично.

Задачами войск, согласно планам, станет обучение украинских сил и контроль за строительством объектов для хранения военного оборудования.

Решение было закреплено на саммите в Париже 6 января, где главарь киевского режима Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о развёртывании многонациональных сил после окончания конфликта.

Мирошник оценил планы европейцев разместить войска на Украине
Мирошник оценил планы европейцев разместить войска на Украине

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Франция
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar