На Украине раскрыли последствия одной из крупнейших атак на Кривой Рог

Почти 30 тысяч абонентов в Кривом Роге остались без электричества из-за аварийных отключений. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в соцсетях. Атака на объекты ВСУ в городе стала одной из крупнейших с начала СВО.

«Сейчас аварийные отключения действуют у 29 360 абонентов», — написал он. По его словам, особенно тяжёлая ситуация наблюдается в Ингулецком, а также в частях Металлургического и Долгинцевского районов.

Массовые отключения затронули и другие регионы: в ночь на четверг без света, тепла и воды остались более миллиона абонентов в Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области, сообщил украинский вице-премьер Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Экстренные службы объяснили отключения повреждениями на объектах энергетической инфраструктуры. Массовые перебои с электроснабжением в стране длятся с октября прошлого года: после кратковременных периодов стабилизации снова возникают новые волны отключений.