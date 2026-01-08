Захарова: Документ о гарантиях безопасности для Киева нацелен на эскалацию
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала подписанную в Париже декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По её словам, документ, согласованный так называемой «коалицией желающих» во главе с Великобританией и Францией, не ведёт к миру, а нацелен на дальнейшую милитаризацию и эскалацию конфликта.
«Документ получился крайне далёким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта», — заявила дипломат. Она уточнила, что ключевым элементом соглашения является планы по размещению на Украине «многонациональных сил» для восстановления ВСУ и «сдерживания» России.
Ранее сообщалось, что Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о создании многонациональных сил для поддержки обороны Украины после завершения текущего конфликта. Соединённые Штаты не поставили свою подпись под итоговым текстом. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предпринятые совместные шаги позволили «продвинуться вперёд в создании условий для длительного мира».
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