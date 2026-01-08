Захарова: Документ о гарантиях безопасности для Киева нацелен на эскалацию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала подписанную в Париже декларацию о гарантиях безопасности для Украины. По её словам, документ, согласованный так называемой «коалицией желающих» во главе с Великобританией и Францией, не ведёт к миру, а нацелен на дальнейшую милитаризацию и эскалацию конфликта.

«Документ получился крайне далёким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта», — заявила дипломат. Она уточнила, что ключевым элементом соглашения является планы по размещению на Украине «многонациональных сил» для восстановления ВСУ и «сдерживания» России.