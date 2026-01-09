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Опубликовано 8 января, 22:03
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, взрывы звучат в Киеве и Львове

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове.

Отмечается, что тревога начала действовать в 00:37 по московскому времени (мск).

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Ранее Life.ru сообщал, что власти Днепропетровска ввели режим чрезвычайной ситуации национального уровня в связи с последствиями массированных ударов по объектам ВСУ и последовавшего масштабного отключения электроэнергии. Электроснабжение левобережной части города сейчас обеспечивают резервные генераторные установки. Эта мера позволила поддержать инфраструктуру в данных районах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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