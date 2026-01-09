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Опубликовано 9 января, 03:16

Бывший советник Трампа призвал учитывать территориальные приобретения РФ

Майкл Флинн. Обложка © ТАСС / Zuma

Майкл Флинн. Обложка © ТАСС / Zuma

Приобретённые Россией территории должны учитываться в соглашениях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано», — рассказал он РИА «Новости». По словам Флинна, мирные переговоры должны быть «прямыми и прозрачными».

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с США о гарантиях безопасности для Украины уже практически готов к финализации на его встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, во Франции во время встречи «коалиции желающих» были обсуждены «сложные вопросы» и Киев представил варианты финализации документа.

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Тимур Хингеев
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