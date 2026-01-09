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Опубликовано 9 января, 04:20

Трамп не ставит сроки по урегулированию конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет ограничения по времени, за которое конфликт на Украине должен быть урегулирован. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

«Мы делаем всё, что в наших силах. У меня нет сроков», — ответил он на вопрос о дедлайне.

Республиканец отказался уточнять, как быстро он надеется урегулировать конфликт, а также отметил, что не сможет пообещать увеличить поддержку Украины Соединёнными Штатами в случае, если режим прекращения огня не будет достигнут.

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Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что полномочия как верховного главнокомандующего подчиняются исключительно его личным моральным убеждениям, обходя международные нормы и глобальные ограничения. По его утверждению, в международных конфликтах важнее национальная сила и оперативность принятия решений, чем международные соглашения или принятые нормы.

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