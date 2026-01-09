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Опубликовано 9 января, 04:33

Из-за проблем с электричеством в Киеве остановлено движение метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

На фоне масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры, вызванных недавними ударами, власти Киева ввели ограничения в работе метрополитена.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) официально проинформировала, что из-за полного отсутствия электроснабжения на ряде участков остановлено движение поездов на красной ветке (Святошинско-Броварская линия).

Полностью остановлено курсирование составов на отрезке между станциями «Днепр» и «Лесная». На участке от «Академгородка» до «Арсенальной» движение поездов осуществляется со значительно увеличенными интервалами.

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В ночь на 9 января российские силы нанесли удар высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам, обеспечивающим действия вооруженных формирований киевского режима. Что известно к данному часу — читайте в материале Life.ru.

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Оксана Попова
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