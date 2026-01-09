Медведев: После шабаша в Венесуэле элиты США обязаны признать правомерность СВО

После вторжения США в Венесуэлу американские элиты обязаны признать правомерность России в ходе СВО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я отметил это сразу после устроенного пиндосами шабаша: после такого американские элиты – как республиканские, так и демократические – должны навсегда засунуть свои длинные языки в свои рахитичные задницы», — написал политик в телеграм-канале, добавив, что теперь у США не остаётся иного выбора, кроме как признать правомерность СВО.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил об утрате США права критиковать Россию. По его словам, после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и публичных претензий на Гренландию США сами создали прецеденты, которые могут служить оправданием для силовых действий у границ других стран.

Напомним, в результате операции США в Каракасе в начале января Мадуро с супругой были задержаны и доставлены в Америку для суда. Слушания по их делу начнутся 17 марта. Дональд Трамп, заявляя об отсутствии состояния войны, пригрозил новыми ударами, если пришедшее к власти проамериканское правительство Венесуэлы не будет выполнять условия Вашингтона. Несмотря на заявления США о «бескровности» операции, венесуэльская сторона сообщает о гибели не менее 100 человек.