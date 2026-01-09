Здание Верховной рады осталось без тепла и воды после взрывов в Киеве

После сегодняшних взрывов в Киеве здание Верховной Рады осталось без отопления и водоснабжения. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, уточнив, что в его комитете нет ни воды, ни тепла, но свет пока есть.

«Просто скажу, что в Раде (ну по меньшей мере в комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет, вроде, пока есть», — написал Железняк в соцсетях.

Ранее власти Киева объявили об ограничении движения метро на красной ветке из-за проблем с электричеством. Энергетики ввели аварийные отключения света в трёх районах на левом берегу, а «Киевводоканал» сообщил об обесточивании водной инфраструктуры.

Воздушная тревога сегодня звучала по всей Украине. Взрывы были слышны не только в Киеве, но и во Львове.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. По заявлению ведомства, применялись различные виды вооружения, включая новейший ракетный комплекс «Орешник».