ВС России сбили украинскую ракету «Нептун» и 70 дронов за сутки

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинской управляемой ракеты большой дальности «Нептун» и 70 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа за последние сутки. Об этом рассказала пресс-служба военного ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 70 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минобороны привело общие потери противника с начала специальной военной операции. Согласно данным МО, уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, 108 276 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 042 танка и бронемашины, 1 637 РСЗО, 32 484 артиллерийских орудия и миномёта, а также 51 345 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время атаки на город Бердянск в Запорожской области украинские беспилотники повредили здание школы и несколько жилых домов. Кроме того, ущерб получили несколько автомобилей.