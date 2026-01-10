Специальные меры, направленные на преодоление антироссийских санкций, будут действовать и в 2026 году. Соответствующее решение принято Госдумой. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«Преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее. Против РФ введено 30 711 санкций, но несмотря на это российская экономика успешно развивается и сегодня является крупнейшей в Европе и четвёртой в мире», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Часть антикризисных полномочий правительства сохранится в 2026 году. Закон, вступивший в силу с 1 января, устанавливает специальные правила в сфере разрешительной деятельности, а также предусматривает формирование перечня товаров, разрешённых к параллельному импорту. Документ также определяет особенности обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории России. Отдельно закреплено продление возможности ввоза и реализации лекарств в иностранной упаковке.

Несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает демонстрировать рост. По его словам, Германия занимает шестое место в мире по объёму экономики, а Франция — девятое. Спикер Госдумы отметил, что такие показатели стали результатом политики руководителей государств, которые, по его словам, развязали войну на Украине и поддерживают киевский нацистский режим. Председатель нижней палаты парламента добавил, что введённые санкции в итоге обернулись против самих европейских стран, нанеся удар по их гражданам.

Ранее сообщалось, что за четыре года после введения антироссийских санкций страны Евросоюза потеряли около 48 млрд евро доходов от экспорта в Россию. За первые десять месяцев 2025 года объём поставок из ЕС в РФ составил около 25 млрд евро, что на 65% меньше показателей аналогичного периода 2021 года.