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Опубликовано 10 января, 12:55

Антикризисные меры из-за 31 тысячи санкций против России продлили ещё на год

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Специальные меры, направленные на преодоление антироссийских санкций, будут действовать и в 2026 году. Соответствующее решение принято Госдумой. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«Преодолевая вызовы, наша страна становится сильнее. Против РФ введено 30 711 санкций, но несмотря на это российская экономика успешно развивается и сегодня является крупнейшей в Европе и четвёртой в мире», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Часть антикризисных полномочий правительства сохранится в 2026 году. Закон, вступивший в силу с 1 января, устанавливает специальные правила в сфере разрешительной деятельности, а также предусматривает формирование перечня товаров, разрешённых к параллельному импорту. Документ также определяет особенности обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории России. Отдельно закреплено продление возможности ввоза и реализации лекарств в иностранной упаковке.

Несмотря на санкционное давление, российская экономика продолжает демонстрировать рост. По его словам, Германия занимает шестое место в мире по объёму экономики, а Франция — девятое. Спикер Госдумы отметил, что такие показатели стали результатом политики руководителей государств, которые, по его словам, развязали войну на Украине и поддерживают киевский нацистский режим. Председатель нижней палаты парламента добавил, что введённые санкции в итоге обернулись против самих европейских стран, нанеся удар по их гражданам.

Наш ответ: как российский бизнес ставит рекорды вопреки санкциям
Наш ответ: как российский бизнес ставит рекорды вопреки санкциям

Ранее сообщалось, что за четыре года после введения антироссийских санкций страны Евросоюза потеряли около 48 млрд евро доходов от экспорта в Россию. За первые десять месяцев 2025 года объём поставок из ЕС в РФ составил около 25 млрд евро, что на 65% меньше показателей аналогичного периода 2021 года.

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Милена Скрипальщикова
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