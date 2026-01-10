Житель Белгородской области ранен в результате детонации дрона

В результате детонации беспилотного аппарата ВСУ в селе Берёзовка Борисовского округа Белгородской области пострадал мирный житель. У него множественные осколочные ранения и минно-взрывная травма. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой в сопровождении бойцов «БАРС-Белгород» вывезла пострадавшего и транспортирует его в городскую больницу №2. Необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

Инцидент произошёл в селе Берёзовка. Мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, а также минно-взрывную травму. Спасатели и медики оказали оперативную помощь и транспортировали его в больницу для дальнейшего лечения.