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Опубликовано 10 января, 13:42

Системы ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив 33 дрона над Россией за семь часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 09:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказали в ведомстве.

Согласно уточнённым данным, дроны были сбиты над несколькими регионами: 10 — в Ростовской области, 7 — над акваторией Каспийского моря, 4 — в Волгоградской области, 4 — в Астраханской области, 3 — в Республике Калмыкия, 3 — в Краснодарском крае и 2 — в Белгородской области.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия во время недавней атаки по Бердянску Запорожской области повредила несколько жилых домов и здание школы. Кроме кого, ущерб получили некоторые припаркованные во дворах автомобили.

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