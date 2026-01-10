Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 09:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказали в ведомстве.

Согласно уточнённым данным, дроны были сбиты над несколькими регионами: 10 — в Ростовской области, 7 — над акваторией Каспийского моря, 4 — в Волгоградской области, 4 — в Астраханской области, 3 — в Республике Калмыкия, 3 — в Краснодарском крае и 2 — в Белгородской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия во время недавней атаки по Бердянску Запорожской области повредила несколько жилых домов и здание школы. Кроме кого, ущерб получили некоторые припаркованные во дворах автомобили.