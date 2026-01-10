В Таганроге была объявлена воздушная тревога
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В Таганроге объявили воздушную тревогу, жителям рекомендовали оставаться в помещениях и не подходить к окнам. Об этом глава города Светлана Камбулова написала в своём Telegram-канале.
«ВНИМАНИЕ! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Сохраняйте спокойствие!» — написала Камбулова.
Глава Таганрога оперативно информировала жителей о ситуации. Спустя 18 минут она объявила об окончании тревоги и снятии угрозы воздушной опасности.
Ранее сообщалось, что ночью 19 декабря воздушные силы Украины атаковали Ростовскую область, включая Ростов-на-Дону, Таганрог и несколько районов региона. В результате ударов пострадавших и жертв не было, однако в нескольких населённых пунктах были повреждены гражданские объекты.
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