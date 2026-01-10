Зеленский дал главе СБУ отмашку на новые операции против России
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Владимир Зеленский заявил о подготовке новых спецопераций против России. Об этом он сообщил после встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Хмарой.
«Новые операции тоже согласованы», — написал Зеленский по итогам встречи.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и украинская делегация готовы на следующей неделе отправиться в Вашингтон для переговоров о гарантиях безопасности. Поездка может состояться исключительно при наличии соответствующего официального запроса или разрешения со стороны Соединённых Штатов. Ключевой задачей такого визита станет обсуждение конкретных гарантий безопасности для Украины.
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