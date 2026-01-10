ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 января, 16:17

Зеленский дал главе СБУ отмашку на новые операции против России

Обложка © paparazzza

Обложка © paparazzza

Владимир Зеленский заявил о подготовке новых спецопераций против России. Об этом он сообщил после встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгением Хмарой.

«Новые операции тоже согласованы», — написал Зеленский по итогам встречи.

Маникюр жены Зеленского стал «горячей» новостью на фоне блэкаутов и взбесил украинцев
Маникюр жены Зеленского стал «горячей» новостью на фоне блэкаутов и взбесил украинцев

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и украинская делегация готовы на следующей неделе отправиться в Вашингтон для переговоров о гарантиях безопасности. Поездка может состояться исключительно при наличии соответствующего официального запроса или разрешения со стороны Соединённых Штатов. Ключевой задачей такого визита станет обсуждение конкретных гарантий безопасности для Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar