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Опубликовано 10 января, 16:19

ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Кубанью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника в Северском районе Краснодарского края. Все аппараты и их обломки упали в поле около станицы Смоленской, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Нельзя подходить к обломкам, пользоваться включёнными мобильным устройствами вблизи них, снимать на видео и фото работу ПВО, места падения беспилотников и их фрагментов», — предупредили в штабе.

На месте падения беспилотников работают оперативные и специальные службы. Жителям района рекомендовано сообщать о найденных обломках по номеру «112» и не приближаться к ним.

В Краснодарском крае обломки дрона упали на крышу частного дома
В Краснодарском крае обломки дрона упали на крышу частного дома

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за утро 8 января сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени. В целом за ночь ПВО уничтожила 66 дронов над различными регионами страны, при этом наибольшее количество — 14 аппаратов — было сбито над Республикой Крым.

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Милена Скрипальщикова
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