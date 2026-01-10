ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Кубанью

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника в Северском районе Краснодарского края. Все аппараты и их обломки упали в поле около станицы Смоленской, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«Нельзя подходить к обломкам, пользоваться включёнными мобильным устройствами вблизи них, снимать на видео и фото работу ПВО, места падения беспилотников и их фрагментов», — предупредили в штабе.

На месте падения беспилотников работают оперативные и специальные службы. Жителям района рекомендовано сообщать о найденных обломках по номеру «112» и не приближаться к ним.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за утро 8 января сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени. В целом за ночь ПВО уничтожила 66 дронов над различными регионами страны, при этом наибольшее количество — 14 аппаратов — было сбито над Республикой Крым.