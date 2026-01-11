ГД заставит банки автоматически снижать ставки по старым кредитам вслед за ЦБ

В 2026 году ЛДПР будет добиваться принятия закона, обязывающего банки автоматически снижать ставки по действующим кредитам при уменьшении ключевой ставки ЦБ. Об этом газете «Известия» сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Мы станем добиваться принятия закона, согласно которому банки будут обязаны автоматически снижать ставки по действующим кредитам при уменьшении ключевой ставки ЦБ», — отметил он.

По его словам, падение потребительской уверенности заставляет граждан быть более экономными, отказываясь не только от желанных покупок, но и от базовых потребностей. Законопроект призван смягчить последствия накопительного эффекта долгов, тарифов ЖКХ и других обязательных расходов. Весенняя сессия Госдумы стартует 12 января и продлится до конца июля 2026 года, в течение которой депутаты планируют рассмотреть инициативу.

Ранее сообщалось, что выбор типа платежа по ипотеке влияет на переплату и финансовый комфорт семьи. Дифференцированный платеж выгоднее с точки зрения общей суммы процентов, так как они начисляются на уменьшающийся остаток долга. Однако у такого варианта есть существенный минус: максимальная нагрузка ложится на первые годы кредита, что может создавать риски для семейного бюджета.