Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал британского министра обороны Джона Хили за заявления о желании похитить президента России Владимира Путина, назвав их «галлюцинациями». Он подчеркнул, что такие слова — покушение на суверенитет РФ.

«Хили, видимо, позаимствовал у Зеленского для смелости «бодрящий белый порошок» и стал бредить вслух о «взятии под стражу». Президента России, упоминая то бандеровскую провокацию в Буче, то якобы похищенных (вопрос кем?) украинских детей», — написал депутат в своём Telegram-канале.

По словам Слуцкого, в самой Великобритании попытку Хили привлечь внимание к себе в Киеве уже назвали посмешищем. Однако он подчеркнул, что международная политика — не цирковая арена, и фантазии официальных лиц о похищении мировых лидеров являются преступным умыслом. Лидер ЛДПР отметил, что военная доктрина РФ даёт правовой ответ на подобные «галлюцинации», а покушение на свободу президента — это покушение на суверенитет и выбор российского народа.

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