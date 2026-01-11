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Опубликовано 11 января, 14:17
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Слуцкий призвал наказать Хили за бред о похищении Путина под «белым порошком» Зеленского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал британского министра обороны Джона Хили за заявления о желании похитить президента России Владимира Путина, назвав их «галлюцинациями». Он подчеркнул, что такие слова — покушение на суверенитет РФ.

«Хили, видимо, позаимствовал у Зеленского для смелости «бодрящий белый порошок» и стал бредить вслух о «взятии под стражу». Президента России, упоминая то бандеровскую провокацию в Буче, то якобы похищенных (вопрос кем?) украинских детей»,написал депутат в своём Telegram-канале.

По словам Слуцкого, в самой Великобритании попытку Хили привлечь внимание к себе в Киеве уже назвали посмешищем. Однако он подчеркнул, что международная политика — не цирковая арена, и фантазии официальных лиц о похищении мировых лидеров являются преступным умыслом. Лидер ЛДПР отметил, что военная доктрина РФ даёт правовой ответ на подобные «галлюцинации», а покушение на свободу президента — это покушение на суверенитет и выбор российского народа.

«А Британия всплывёт?» В СПЧ жёстко поставили на место Хили после слов о похищении Путина
«А Британия всплывёт?» В СПЧ жёстко поставили на место Хили после слов о похищении Путина

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Киев помечтал о похищении президента России Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей непревзойдённой манере прокомментировала заявление министра обороны Британии.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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