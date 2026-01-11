Орбан в ярости от губительного для Европы требования дать Украине $800 млрд

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предоставление Украине 800 миллиардов долларов ослабит Европу. Он уточнил, что Будапешт намерен и дальше ставить интересы собственных граждан выше внешних обязательств, поэтому не поддержит решения, которые создадут долгосрочную нагрузку на экономику стран ЕС.

«Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов, не считая военные расходы. <…> Это ослабит Европу и приведет её к экономическому краху», — написал Виктор Орбан в соцсети X.

Ранее сообщалось, что США и Украина готовят масштабное соглашение о восстановлении страны на сумму около 800 миллиардов долларов. Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют обсудить десятилетний план привлечения инвестиций на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 3 января подтвердила, что стране требуется 800 миллиардов долларов. А Орбан сравнил финансовые запросы Украины с голодным монстром.