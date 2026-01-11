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Опубликовано 11 января, 16:12

Погибшей после ночной атаки дронов ВСУ на Воронеж оказалась учительница

Дина Дубинина. Обложка © пресс-служба администрации Воронежа

Дина Дубинина. Обложка © пресс-служба администрации Воронежа

В Воронеже рассказали о женщине, погибшей в результате атаки украинских дронов. Ею оказалась 42-летняя Дина Дубинина, работавшая педагогом русского языка и литературы. Информацией поделились в пресс-службе городской администрации.

«Дина Леонидовна родилась в Советском районе Курской области и окончила местный государственный университет. С 2019 года она преподавала русский язык и литературу в школе № 84 в Воронеже», — уточнили чиновники.

Преподавательницу школьники и коллеги знают как талантливого и энергичного человека, она была высококлассным специалистом и любила свою работу. Администрация города находится на связи с родственниками погибшей, семье окажут всю необходимую помощь.

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В небе над Воронежем и ещё двумя районами области силы ПВО вместе со средствами РЭБ обнаружили и подавили 17 украинских беспилотников. Женщина получила тяжёлые ранения после падения обломков дрона на частный дом. Медики экстренно прооперировали пациентку и несколько часов боролись за её жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Татьяна Миссуми
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