«Удары возмездия» вогнали Украину в самую сложную за зиму ситуацию со светом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio
Энергетическую ситуацию на Украине признали самой тяжёлой за текущий зимний период из-за российских ударов по энергообъектам. Соответствующее заявление распространила Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в социальной сети X.
«Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму», — отмечает холдинг.
ДТЭК указал на серьёзные проблемы при передаче электроэнергии в Днепропетровске и одноимённой области. Трудности также отмечают в энергосистеме Киева и Киевской области. Экстренные отключения света продолжаются в некоторых районах столицы, включая часть Печерского и Голосеевского районов, а также левый берег.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе временно прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта. Проблемы в Киеве начались после мощных прилётов российских ракет по объектам инфраструктуры, обеспечивающих работу ВСУ.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.