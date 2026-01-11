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Опубликовано 11 января, 16:46

«Удары возмездия» вогнали Украину в самую сложную за зиму ситуацию со светом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio

Энергетическую ситуацию на Украине признали самой тяжёлой за текущий зимний период из-за российских ударов по энергообъектам. Соответствующее заявление распространила Донецкая топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в социальной сети X.

«Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму», — отмечает холдинг.

ДТЭК указал на серьёзные проблемы при передаче электроэнергии в Днепропетровске и одноимённой области. Трудности также отмечают в энергосистеме Киева и Киевской области. Экстренные отключения света продолжаются в некоторых районах столицы, включая часть Печерского и Голосеевского районов, а также левый берег.

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Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе временно прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта. Проблемы в Киеве начались после мощных прилётов российских ракет по объектам инфраструктуры, обеспечивающих работу ВСУ.

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Вероника Бакумченко
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