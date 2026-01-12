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Опубликовано 12 января, 03:38

Трамп признал, что США зарабатывают на украинском конфликте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фактически получает финансовую выгоду от конфликта на Украине. Об этом он рассказал в беседе с журналистами во время перелёта в столицу из Флориды, где проводил выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По словам американского лидера, Соединённые Штаты зарабатывают на военном противостоянии, однако сам он предпочёл не заострять на этом внимание. При этом Трамп вновь подчеркнул, что его усилия по урегулированию кризиса продиктованы не экономическими интересами, а желанием «спасти жизни».

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Также во время перелёта президент США заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине уже есть определённый прогресс. По словам американского лидера, он задействует все доступные ему инструменты, чтобы приблизить окончание конфликта. Трамп дал понять, что считает предпринимаемые шаги эффективными и видит реальные подвижки в этом направлении.

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Николь Вербер
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