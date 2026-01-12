Welt: В Киеве сложилась критическая ситуация с энергетикой

В Киеве складывается критическая ситуация с энергетикой. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Находящийся на Украине немецкий журналист рассказал, что жители столицы жалуются на сильный холод в квартирах — отопление работает нестабильно, а электричество и вода периодически отключаются.

Ранее Life.ru писал, что мэр Киева Виталий Кличко признал слабость украинской ПВО. По его словам, средства противовоздушной обороны не способны полностью защищать город от ударов ВС РФ. Кличко подчеркнул, что Киеву срочно нужны дополнительные зенитные комплексы и другие средства защиты.