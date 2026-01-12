Удар «Орешником» по Украине не был ответом на действия США в Венесуэле, считает политолог

Эксперты обсуждают, был ли удар российской РСЗО «Орешник» по Украине исключительно ответом за атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина или имел более широкий геополитический смысл. Об этом в своём анализе для «Царьграда» рассуждает политолог Алексей Ярошенко.

Он призывает не смешивать это событие с недавними действиями США в Венесуэле и захватом российского «теневого флота», считая официальную версию — ответ на террористическую попытку атаковать резиденцию главы РФ Владимира Путина в Новгородской области — достаточной и логичной. Однако эксперт обращает внимание на более широкий контекст: по его словам, США начали реализовывать давнюю идею Владимира Зеленского о лишении России нефтяных доходов, взяв под контроль венесуэльскую нефть. Это даёт Вашингтону мощный рычаг для влияния на мировые цены.

В этом свете Ярошенко задаётся ключевым вопросом: почему такое современное оружие, как «Орешник», массовое производство которого, по сообщениям, уже налажено, Россия применяет лишь в ответ на экстраординарные провокации, а не использует системно для достижения целей спецоперации. Он прямо указывает, что стране пора переходить от постоянных ответных шагов к упреждающим действиям, исходя из собственных стратегических задач.

Таким образом, складывается парадоксальная картина: пока Вашингтон переходит к системному давлению на энергетические интересы России, Москва, обладая новыми мощными средствами, продолжает действовать в логике ответов, а не стратегической инициативы. Вопрос о том, готова ли Россия изменить эту парадигму, остаётся открытым и, как признаёт сам эксперт, лежит в плоскости решений военно-политического руководства страны.

Напомним, в пятницу ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине, во второй раз использовав новейший ракетный комплекс «Орешник». Как сообщалось, взрывы прогремели в Киеве и Львове, что привело к повреждениям инфраструктуры и перебоям с электричеством. В Минобороны России тогда прямо заявили, что эти действия являются ответом на недавнюю атаку беспилотников на резиденцию президента РФ.