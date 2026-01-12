В Госдуме раскрыли, почему Россия не намерена «забирать» Гренландию

В Российской Федерации нет намерений по аннексии Гренландии, это не является приоритетом для государства, сообщила депутат Государственной Думы Светлана Журова в интервью «Ленте.ру». Таким образом она прокомментировала недавние обвинения со стороны американского лидера Дональда Трампа в адрес России.

«Мы не собираемся «забирать» Гренландию. Наблюдаем, как это пытаются сделать США, но в сферу интересов России такие действия не входят. У нас хватает территорий и ресурсов. Другое дело, если Гренландия сама об этом попросит. Но такое, конечно, вряд ли случится — её полностью устраивает нахождение в составе Дании», — подчеркнула парламентарий.

По её мнению, высказывая предположения о российских притязаниях на Гренландию, Соединённые Штаты стремятся оправдать собственные действия и намерения в отношении этой территории. При этом Журова акцентировала внимание на том, что Россия никогда не заявляла о своих правах на данный остров. По её словам, у РФ достаточно собственной земли, требующей внимания и развития.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он завладеет Гренландией «тем или иным способом». По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен действовать независимо от мнения жителей острова и не хочет, чтобы рядом оказались Россия или Китай. Трамп пока не уточнил стоимость сделки, но отметил, что США предпочтут мирное урегулирование. Также американский лидер добавил, что Гренландию «возьмёт» Россия или КНР, если это не сделают США.