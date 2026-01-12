Зеленский проигнорировал предупреждение «Орешника» и навредил сам себе, считает эксперт

Удар российского ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области был демонстрационным посланием для Владимира Зеленского и европейских стран, обсуждающих отправку войск на Украину. Такую оценку в своей авторской колонке для сайта MK.ru дал редактор силового отдела издания Сергей Вальченко.

По его словам, применение новейшего оружия стало ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина и было запланированным шагом после публичных предупреждений.

«9 января ракета «Орешник» прилетела по Львовской области. <...> В ту же ночь, после атаки ВСУ на Белгород, обесточивший полгорода, российские дроны и ракеты выключили свет в Киеве, Днепропетровске и ещё в паре городов Украины. Казалось бы, до Зеленского, чей президентский гарантийный срок истёк почти два года назад, должно было бы, наконец, дойти: пора завязывать играть в супермена, надо соглашаться на российские условия. <...> Но нет, не дошло», — констатирует эксперт.

Вальченко подчеркнул, что ракета, чьи боевые блоки не способны перехватить даже лучшие системы ПВО НАТО, пролетела на тысячу километров дальше предыдущего пуска и поразила цель у самой границы ЕС. Это, по его мнению, наглядная демонстрация судьбы, которая ждёт любой западный воинский контингент на Украине.

Аналитик также цитирует западные СМИ и экспертов, отмечающих, что время полёта «Орешника» до Лондона составляет около 10 минут, что резко обостряет восприятие угрозы в европейских столицах. По его мнению, главным адресатом удара были не власти Киева, а «люди куда более влиятельные» в Европе и США.

Агентство Bloomberg ранее заявило, что Владимир Путин, применив баллистическую ракету «Орешник» на Украине, наглядно продемонстрировал европейским лидерам новую реальность. Издание отмечает, что удар таким оружием может быть нанесён в любую точку континента с минимальным временем на реакцию, а возможность его перехвата практически исключена. Таким образом, демонстрационный эффект удара по Львову был замечен и интерпретирован на Западе именно как стратегическое послание о российских возможностях.