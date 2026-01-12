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Опубликовано 12 января, 11:54

Мантуров доложил Путину о тысяче испытанных новинок в зоне СВО в 2025 году

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники прошли испытания в боевых условиях в 2025 году. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, уже в текущем квартале планируется продемонстрировать дополнительное количество разработок. Мантуров отметил, что такой опыт напрямую влияет на экспортный спрос.

Особый интерес у иностранных заказчиков, как заявил первый вице-премьер, вызывают российские системы ПВО, авиация, РСЗО, беспилотники и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, президент Владимир Путин 12 января начал рабочий со встречи с Мантуровым. Первый зампред правительства доложил главе государства о выполнении гособоронзаказа. Также на встрече обсуждались обрабатывающие отрасли России и космическая сфера.

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Никита Никонов
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