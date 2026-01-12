Мантуров доложил Путину о тысяче испытанных новинок в зоне СВО в 2025 году
Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель
Более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники прошли испытания в боевых условиях в 2025 году. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину первый вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, уже в текущем квартале планируется продемонстрировать дополнительное количество разработок. Мантуров отметил, что такой опыт напрямую влияет на экспортный спрос.
Особый интерес у иностранных заказчиков, как заявил первый вице-премьер, вызывают российские системы ПВО, авиация, РСЗО, беспилотники и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Напомним, президент Владимир Путин 12 января начал рабочий со встречи с Мантуровым. Первый зампред правительства доложил главе государства о выполнении гособоронзаказа. Также на встрече обсуждались обрабатывающие отрасли России и космическая сфера.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.