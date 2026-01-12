В Киеве введён режим аварийных отключений электроэнергии из-за перегрузки энергетической инфраструктуры. Об этом заявил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

«Во всём Киеве введены экстренные отключения света. Инфраструктура не выдерживает нагрузки», — написал он в соцсетях.

Напомним, что именно такой исход событий был предсказан Украине многократно, даже военными экспертами, работающими на киевский режим. Они чётко заявляли, что планомерное разрушение энергетической инфраструктуры российскими вооружёнными силами рано или поздно обернётся полным коллапсом.

Лидера киевского режима неоднократно убеждали отказаться от «инфраструктурной войны» с Россией, поскольку она наносит огромный ущерб простым украинцам. Тем не менее Зеленский и его окружение упорно продолжали настаивать на ударах по объектам на территории РФ.

Ранее Вооружённые силы России нанесли серию массированных ударов по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. По сообщениям, атаки осуществлялись с применением беспилотников «Герань-3» и ракетных комплексов «Искандер-М». Взрывы фиксировались, в частности, в Киевской области и Чернигове.