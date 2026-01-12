«Негуманно абсолютно»: В Госдуме отреагировали на скандал с птицами в ТЦ «Авиапарк»

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с Life.ru прокомментировал скандал с птицами в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Он, в частности, выразил удивление бездействием Роспотребнадзора.

Нехорошая, ненормальная, неэффективная, неправильная, негуманная и антисанитарная, как ни странно, мера с сетками, в которые попадаются птицы в московском торговом центре. Мне странно, почему Роспотребнадзор не отреагировал, потому что первыми они должны были поднять тревогу, не журналисты. Владимир Бурматов Депутат Госдумы

Депутат подчеркнул, что птицы, оказавшиеся в сетях, испытывают сильный стресс и шок, теряют перья. Он выразил удивление бездействием Роспотребнадзора, поскольку присутствие птиц, особенно диких, в заведениях общепита является грубым нарушением, влекущим за собой их закрытие. Птицы могут быть переносчиками заболеваний. Инженер, ответственный за установку неэффективных и опасных сетей над фудкортом, должен быть строго наказан за свою некомпетентность, которая ставит под угрозу здоровье посетителей.

«Что касается самих этих несчастных пернатых, то это, конечно, негуманно абсолютно. Это потянет на жестокое обращение, если будет установлено, что эти птицы погибли там. Это уже либо очень серьёзные штрафы по административному кодексу, либо вплоть до уголовной ответственности для тех подрядчиков, которые эту систему монтировали, если это будет квалифицировано по части первой 245-й статьи Уголовного кодекса», — добавил парламентарий.

Бурматов подчеркнул необходимость тщательного анализа текущей ситуации и разработки эффективной системы. Он предложил использовать успешный опыт других торговых центров, которые уже внедрили более гуманные и действенные решения. Депутат также отметил значительное количество обращений от граждан – десятки за сегодняшний день – и заверил в своей реакции. Однако первоочередной мерой он назвал проверку со стороны Роспотребнадзора.

Ранее посетители обвинили администрацию ТЦ «Авиапарк» в жестоком обращении с птицами. Всему виной большие сетки, развёрнутые под потолком над фудкортом, в которые попадают залетевшие в здание птицы. В пресс-службе ТЦ все обвинения отрицают.