В Госдуме заявили, что принудительное выселение Долиной станет справедливым финалом скандала

Принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры стало бы справедливым финалом скандальной истории. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Я думаю, что если Долина будет выселена из этой квартиры — это будет логичным и справедливым завершением истории», — сказал депутат «Ленте.ру».

Парламентарий прокомментировал ситуацию не как частный случай, а как проблему целой категории артистов с «невероятно завышенной самооценкой», которой, по его мнению, помогло сформироваться само общество. Он отметил, что некоторые из звёзд эстрады убеждены, что страна им должна за «немыслимые заслуги».

Шолохов добавил, что, игнорируя судебные решения и работу приставов, Долина ставит себя выше общества и законов. Он выразил сожаление покупателям, которые оказались в этой ситуации.

Напомним, судебные приставы готовятся к принудительному выселению певицы из квартиры в Хамовниках. Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, заявила, что Долина игнорирует требования и не передаёт ключи, несмотря на истёкшие сроки, после чего дело было передано в исполнительную службу.