Тест: Только 10% смогут угадать советский мультфильм по персонажу в шляпе!

Шляпа — это не просто аксессуар. В мире советской анимации она часто становилась ключевой деталью образа, визитной карточкой персонажа, по которой его узнавали с первого взгляда. Порой она говорила о характере своего владельца больше, чем слова. Мы собрали кадры из любимых советских мультфильмов с культовыми персонажами в шляпах. Сможете ли вы по одному лишь стоп-кадру узнать, из какого мультика этот герой? Проверьте, насколько цепкой оказалась ваша память и как хорошо вы помните визуальные коды любимых мультфильмов. Внимание на шляпу, и вперёд, к ностальгии и правильным ответам!