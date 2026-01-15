Тест: Только 10% смогут угадать советский мультфильм по персонажу в шляпе!
Сегодня отмечается День шляп! Проверьте свою память и внимательность. Узнайте любимые советские мультфильмы только по персонажам в их характерных головных уборах. Справятся лишь настоящие знатоки!
Коллаж © Life.ru Кадр из мультфильма © «Незнайка на Луне», режиссёр Юрий Бутырин и др. / Kinopoisk.ru, © «Крокодил Гена», режиссёр Роман Качанов и др. / Kinopoisk.ru
Шляпа — это не просто аксессуар. В мире советской анимации она часто становилась ключевой деталью образа, визитной карточкой персонажа, по которой его узнавали с первого взгляда. Порой она говорила о характере своего владельца больше, чем слова. Мы собрали кадры из любимых советских мультфильмов с культовыми персонажами в шляпах. Сможете ли вы по одному лишь стоп-кадру узнать, из какого мультика этот герой? Проверьте, насколько цепкой оказалась ваша память и как хорошо вы помните визуальные коды любимых мультфильмов. Внимание на шляпу, и вперёд, к ностальгии и правильным ответам!
Вспомните также и новогодние советские мультфильмы, пока ощущение праздника не пропало! Угадайте их всего по одному кадру! Если вы фанат «Гарри Поттера», узнайте, какой патронус защитит вас в 2026 году!