Гранатомётчик-семинарист пронёс раненого брата 7 километров под непрерывным обстрелом

Бывший семинарист, а ныне гранатомётчик Александр Брегеда спас своего брата, пронеся его на себе 7 километров под непрерывным миномётным обстрелом. Своей историей, а также тем, как провёл свой короткий новогодний отпуск, военнослужащий рассказал RG.ru.

Во время контрнаступления ВСУ их инженерное подразделение попало под удар кассетными боеприпасами. Старший брат Михаил получил серьёзное ранение. Александр, находившийся рядом, наскоро перевязал его, взвалил на плечи и понёс прочь от линии соприкосновения. Весь путь, по его словам, он молился, а силы дало неожиданное детское воспоминание о том, как он прочитал молитву «Отче наш» на утреннике и получил подарок.

Свой короткий отпуск с фронта, буквально две недели, Александр Брегеда, магистр библеистики, провёл необычайно насыщенно: в первый же день, 30 декабря, расписался со своей возлюбленной Татьяной в Сергиево-Посадском ЗАГСе, затем молодожёны уехали в деревню на Волгу, чтобы тихо отметить и свадьбу, и Новый год. Городская администрация предоставила молодой семье фронтовика однокомнатную квартиру по договору социального найма.

Александр — сын протоиерея Вячеслава Брегеды, и решение отправиться на фронт вслед за старшим братом он объясняет не только долгом, но и словами отца, который ещё в детстве говорил сыновьям, что однажды им придётся встать с оружием в руках «за веру и Отечество». После спасения брата Александр был переведён в мотострелковый батальон, где самостоятельно выучился на гранатомётчика,

Тяготы воинской службы на этом для Александра не закончились. В одном из боёв его зацепил сброс с вражеского дрона. В бойца попали три осколка, один вышел сам, а два остались в теле.

Ранее украинский военнослужащий Сергей Шевченко рассказал, что после того, как их позиция попала под удар собственного беспилотника, он оказал первую помощь получившему ранения российскому солдату, а затем добровольно сдался в плен. По словам Шевченко, они вместе переждали опасность, после чего он перевязал бойца ВС РФ, а также отдал ему бинты и обезболивающее.